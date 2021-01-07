Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс призвал протестующих покинуть здание Капитолия в Вашингтоне немедленно. Соответствующий призыв он разместил на своей странице в Twitter.

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«Эта атака на Капитолий не сойдет с рук и все причастные будут наказаны по всей строгости закона», — добавил Пенс.

Ранее сторонники президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. Покинуть здание и соблюдать все законы призвал протестующих и сам действующий американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майк Пенс заявил об отсутствии полномочий оспорить результаты выборов американского президента.