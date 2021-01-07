Брюссель, , 00:23 — REGNUM Уважать результаты демократических выборов в США призвал генеральный секретарь военно-политического альянса НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сказано в распространенном 6 января пресс-службой альянса заявлении Столтенберга.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сторонники Трампа захватывают Вашингтон — все новости»

«Шокирующие сцены в Вашингтоне. Необходимо уважать результаты демократических выборов», — написал генсек НАТО.

Напомним, в центре Вашингтона собрались сторонники действующего президента США Дональда Трампа, которые не признают результатов президентских выборов и уже сумели прервать совместное заседание обеих палат Конгресса для оглашения результатов голосования Коллегии выборщиков. Члены Конгресса и вице-президент США Майкл Пенс эвакуированы из Капитолия.

Читайте ранее в этом сюжете: В США появились первые пострадавшие в столкновениях у Капитолия