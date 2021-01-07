Вашингтон, , 00:01 — REGNUM Часть поддерживающих президента Соединённых Штатов Дональда Трампа начинают покидать ступени Конгресса США, передает телеканал ABC.

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Вместе с тем отмечается, что значительная часть протестующих по-прежнему не расходится.

В настоящее время в центре столица США Вашингтоне собрались сторонники Трампа, которые не признают результаты президентских выборов.

Они уже помещали проведению совместного заседания обеих палат Конгресса для оглашения итогов голосования коллегии выборщиков.