Москва, , 23:56 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что если гражданам не нравится нынешний глава государства, этот вопрос можно решить только через выборы, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 6 января в социальной сети Facebook.

«Согласна с Лукашенко. Но только выборы должны быть честными. И их необходимо признать», — пишет Татьяна Р.

Многие комментаторы пришли к выводу, что не было ещё такой страны в истории, где абсолютно все её жители были довольны главой государства. Они считают, что именно выборы являются тем инструментом, который позволяет сохранять единство нации.

«Нет ни одной страны в мире, где 100% людей были бы довольны своим президентом. Как бы она ни называлась. Но есть страны, в которых за это «недовольство» можно и головы лишиться! А белорусам есть чем гордиться! И Батька не из слабаков — не отдал страну на растерзание!» — считает Светлана Г.

Некоторые пользователи отметили, что хотели бы видеть на выборах по-настоящему достойных кандидатов. Они считают, что отсутствие серьезной конкуренции лишь вредит народному единству и выборному процессу.

«Главное, чтобы к выборам были допущены достойные, авторитетные граждане, профессионалы своего дела, а не квазиморды», — написала Oksana T.

Нашлись и те, кто пришёл к мнению, что только тот лидер, который блюдёт Конституцию своей страны и защищает права всех членов общества, достоин носить звание президента.

«Кто бы ни был президентом, он должен соблюдать конституцию и права человека», — поделилась мнением Лора Я.

Напомним, 5 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что если гражданам не нравится нынешний глава государства, этот вопрос они могут решить только через выборы.