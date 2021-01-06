Вашингтон, , 23:42 — REGNUM В США служба безопасности Капитолия с оружием в руках приказывают ворвавшимся в Конгресс протестующим покинуть здание. Об этом сообщает Национальное общественное радио Соединённых Штатов.

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Отмечается, что протестующие пытаются ворваться в забаррикадированный зал палаты представителей, разбив стёкла в дверях.

Сотрудники службы безопасности направили оружие на протестующих и призывают их покинуть здание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее протестующие ворвались в здание Конгресса, где проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов, которые прошли в ноябре 2020 года. Также сообщалось о первых пострадавших.

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