Москва, , 23:32 — REGNUM В ЛДПР провели параллель между происходящим в США и февральской революцией в России.

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«В России — февраль 1917, в США — январь 2021», — отметили во фракции ЛДПР в Госдуме под руководством Владимира Жириновского.

Как сообщало ИА REGNUM, протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс США. Полиция в Вашингтоне проверяет сообщения о наличии в городе взрывных устройств.

На 20 января намечена инаугурация Джозефа Байдена.