Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января собрались в центре Вашингтона вокруг здания Капитолия, где обе палаты Конгресса должны были утвердить результаты выборов главы государства.

Этому предшествовали резкие заявления действующего главы государства о том, что он не признает результаты выборов и считает их сфальсифицированными. Также Трамп призвал вице-президента США Майка Пенса, который по закону возглавляет Сенат, проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат Конгресса результаты выборов президента в США.

Но Пенс отказался это сделать. Через некоторое время многочисленные сторонники Трампа ворвались в Капитолий, откуда в страхе бежали конгрессмены и сенаторы.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала привлечь Национальную гвардию, чтобы очистить Капитолий от толпы, но в Пентагоне заявили, что не отправят войска в столицу. События приняли неожиданный оборот.