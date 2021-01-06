В США появились первые пострадавшие в столкновениях у Капитолия
В Соединённых Штатах в результате столкновений у здания Капитолия ранен человек, передает телеканал MSNBC.
Полицейские с оружием в руках приказывают протестующим покинуть Капитолий
В США служба безопасности Капитолия с оружием в руках приказывают ворвавшимся в Конгресс протестующим покинуть здание. Об этом сообщает Национальное общественное радио Соединённых Штатов.
В столице США на фоне беспорядков ввели комендантский час
Комендантский час ввели на фоне беспорядков в столице США. Об этом 6 января сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на своей странице в соцсети Twitter.
Вице-президента и членов Конгресса США эвакуировали из Капитолия
Вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса и членов Конгресса эвакуируют из Капитолия.
Трамп призвал Конгресс провести избирательную реформу
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне, призвав Конгресс и законодательные органы штатов как можно скорее провести избирательную реформу.
Трамп призвал протестующих действовать мирно
Жителям США, которые протестуют в Вашингтоне, нужно действовать мирно. Об этом сообщил 6 января президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.
В США протестующие ворвались в здание Конгресса
В Соединённых Штатах протестующие ворвались в здание Конгресса, заявил 6 января председательствовавший на заседании верхней палаты сенатор Джеймс Лэнкфорд.
Между сторонниками Трампа и полицией начались столкновения в Вашингтоне
В здание Капитолия в Вашингтоне пытаются прорваться митингующие, которые являются сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.
Пенс заявил об отсутствии полномочий оспаривать итоги выборов
Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс заявил, что не имеет полномочий, чтобы отвергнуть итоги голосования коллегии выборщиков.
В США приостановили заседание Конгресса по утверждению итогов выборов
В Соединённых Штатах приостановили совместное заседание Сената и палаты представителей Конгресса по утверждению итогов президентских выборов после возражений ряда законодателей от Республиканской партии.
Трамп заявил о фальсификациях на выборах в Сенат в штате Джорджия
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что на прошедших в Джорджии выборах в Сенат имели место фальсификации в пользу кандидатов от Демпартии.
Трамп о выборах в США: «Мы никогда не признаем поражения»
Президент США Дональд Трамп не признает своего поражения на выборах в США, которые прошли в ноябре 2020 года. Об этом в среду, 6 января, сообщил сам глава государства во время выступления перед десятками тысяч сторонников в Вашингтоне.
В ЛДПР происходящее в США сравнили с февралем 1917 года
В ЛДПР провели параллель между происходящим в США и февральской революцией в России.