Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Комендантский час ввели на фоне беспорядков в столице США. Об этом 6 января сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на своей странице в соцсети Twitter.

«Я (мэр Вашингтона — прим. ИА REGNUM) объявляю общегородской комендантский час в округе Колумбия с 18:00 6 января (02:00 четверга мск) до 06:00 утра 7 января (14:00 четверга мск)», — написала Боузер.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января президент США Дональд Трамп на странице в соцсети сообщил, что жителям США, которые протестуют в столице страны, нужно действовать мирно.

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