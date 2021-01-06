Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Вице-президента Соединённых Штатов Майка Пенса и членов Конгресса эвакуируют из Капитолия, сообщает 6 января корреспондент CNN Ману Раджу.

«Законодателей эвакуируют из Палаты представителей, Пенса эвакуировали», — написал он в своём Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее протестующие ворвались в здание Конгресса, где проходит заседание по утверждению итогов президентских выборов, которые прошли в ноябре 2020 года.

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