Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне, призвав Конгресс и законодательные органы штатов как можно скорее провести избирательную реформу.

По словам Трампа, состоявшиеся 3 ноября выборы президента США были «самыми коррумпированными, люди не могут в это поверить, это не вопрос местных политиков, а вопрос национальной безопасности».

«В дополнение к вопросу сертификации (итогов) выборов я призываю Конгресс и законодателей штатов скорее провести избирательную реформу», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США прошли в начале ноября 2020 года. Согласно официальным данным, победу одержал кандидат от демократов Джо Байден.

Однако действующий глава государства республиканец Дональд Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы демократами и победил он, а вовсе не Байден. При этом уже проголосовали выборщики, а 6 января должно состояться заседание обеих палат Конгресса, на котором победа Байдена должна быть утверждена.

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