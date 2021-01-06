Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Жителям США, которые протестуют в Вашингтоне, нужно действовать мирно. Об этом сообщил 6 января президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Пожалуйста, (сторонники действующего президента США — прим. ИА REGNUM) поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей, — написал глава Белого дома. — Они по-настоящему на стороне нашей страны».

Трамп также призвал протестующих «оставаться мирными».

Как передавало ИА REGNUM, 6 января глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в столице США сообщил, что поражения на прошедших в ноябре 2020 года выборах в стране он не признает.

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