Вашингтон, , 22:45 — REGNUM В Соединённых Штатах протестующие ворвались в здание Конгресса, заявил 6 января председательствовавший на заседании верхней палаты сенатор Джеймс Лэнкфорд. Трансляцию ведут американские телеканалы.

«Протестующие находятся в здании (Конгресса)», — сказал он, уточнив, что Сенат и Палата представителей уходят на перерыв.

Напомним, ранее сообщалось, что в здание Капитолия в Вашингтоне пытаются прорваться митингующие, которые являются сторонниками действующего президента США Дональда Трампа.

Трамп во время выступления перед десятками тысяч сторонников в Вашингтоне сообщил, что он не признает своего поражения на выборах в США, которые прошли в ноябре 2020 года.

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