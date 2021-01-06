Приштина, , 22:45 — REGNUM Конституционный суд сепаратистского Косово опубликовал 6 января на официальной веб-странице полный текст решения, согласно которому процедура назначения Авдуллаха Хоти главой правительства оценивается как незаконная.

После этого решения весь кабинет был вынужден уйти в отставку. Теперь создались условия для роспуска парламента.

Как сообщают приштинские СМИ, внеочередные парламентские выборы пройдут 7 или 14 февраля.

Напомним, что 21 декабря конституционный суд сепаратистского Косово объявил о том, что правительство Хоти не было избрано по законной процедуре и поэтому оно не сможет обладать соответствующими полномочиями.