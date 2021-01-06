Минск, , 22:35 — REGNUM В 2020 году на мирных акциях протеста против фальсификации президентских выборов в Белоруссии было задержано более 25 тысяч человек. Кроме того, за прошлый год более сотни человек были осуждены по политически мотивированным уголовным делам. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

По данным незарегистрированной организации, с 9 августа по 31 декабря 2020 года «количество задержаний, которые произошли, составило 26 577, при этом количество задержанных граждан — 25 326 человек».

Кроме того, «к концу 2020 года было вынесено как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, которые происходили во время и после президентских выборов». Такие дела возбуждались в отношении участников избирательной кампании, активистов их штабов и протестующих граждан.

«На данный момент известно более 650 имён и фамилий таких людей из разных городов страны. 166 человек из этого списка признаны политическими заключенными (общее их число — 169)», — уточнили в ПЦ «Весна», комментируя политически мотивированные уголовные дела.

Напомним, по итогам завершившейся в 2020 году белорусской президентской кампании Центризбирком провозгласил победителем Александра Лукашенко. Бывший председатель совхоза бессменно правит постсоветской республикой с 1994 года.

После закрытия избирательных участков 9 августа и отказа участковых комиссий оглашать результаты голосования граждане Белоруссии вышли на протестные манифестации, охватившие более полусотни городов. Спецслужбы Белоруссии применили методы массового террора. При подавлении протестных акций были жестоко избиты и задержаны десятки тысяч оппозиционеров и случайных прохожих. Несколько манифестантов было убито.

Генпрокуратура Белоруссии до сих пор отказывается возбуждать уголовные дела по фактам убийств оппозиционеров, массовых пыток, произвольных задержаний, похищений людей и другим преступлениям «правоохранителей». Протестные выступления продолжаются до сих пор.

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