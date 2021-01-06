Стокгольм, , 23:17 — REGNUM 6 января генеральный директор Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям Дан Элиассон объявил о своей отставке. Решение высокопоставленного чиновника об уходе со своего поста произошло на фоне обвинений после его поездки на Канарские острова в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Причина моей позиции заключается в том, что у Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям как органа государственной власти должны быть наилучшие условия для выполнения своего важного предназначения», — говорится в пресс-релизе.

Ранее с Элиассоном встретился министр внутренних дел страны Микаэль Дамберг. В ходе разговора с министром чиновник попросил о переводе с должности генерального директора.

«Речь не обо мне как о человеке. Важно то, как мы, общество, справляемся с пандемией, поэтому все внимание должно быть сосредоточено на этой невероятно важной задаче», — заявил Элиассон.

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