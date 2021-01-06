Вашингтон, , 22:31 — REGNUM В здание Капитолия в Вашингтоне пытаются прорваться митингующие, которые являются сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в среду, 6 января, сообщает телеканал NBC News.

«Сторонники Трампа вступают в столкновения с полицией», — говорится в сообщении журналистов телеканала.

О пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января президент США Дональд Трамп во время выступления перед десятками тысяч сторонников в Вашингтоне сообщил, что он не признает своего поражения на выборах в США, которые прошли в ноябре 2020 года.

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