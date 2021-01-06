Москва, , 22:25 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал человеконенавистнической позицию представителя Великобритании Карен Пирс, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Представитель Великобритании публично пожелала гражданам России и Китая погибнуть от пандемии. Если в ближайшее время это заявление не будет дезавуировано Великобританией, то его можно рассматривать как официальную позицию по отношению к гражданам нашей страны и Китая», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он выразил надежду на то, что у многих откроются глаза на политику Великобритании и их союзников.

«Мы помним, что Великобритания была одним из инициаторов обвинений и санкций против России. Теперь они боятся превосходства наших стран над так называемыми «открытыми рынками», желают нашим гражданам умереть от пандемии», — сказал Володин.

«Можно только предположить, что бы было, если Россия и Китай не создали своей вакцины. Следуя логике представителя Великобритании, наша страна могла бы рассчитывать только на себя. И вряд ли мы могли рассчитывать на их помощь», — добавил парламентарий.

При этом он напомнил, что Россия, создав первую в мире вакцину, предложила помощь другим странам. Спикер Госдумы подчеркнул, что представитель Великобритании озвучила свое заявление в США — стране, которая «учит нас демократии и защите прав граждан», однако ни один представитель власти США не осудил заявление посла Великобритании.

«Это еще раз говорит, что США и Великобритания не хотят развития нашей страны и будут делать все, чтобы мы не только не получили технологического превосходства, но и не могли эффективно бороться с вызовами пандемии. Поэтому будущее России может быть только как сильного суверенного государства с высокотехнологичной экономикой», — отметил Володин.