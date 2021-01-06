Минск, , 22:19 — REGNUM Политик Светлана Тихановская, являющаяся экс-кандидатом в президенты Белоруссии и одним из лидеров оппозиции, переболела COVID-19. Об этом сообщил 6 января белорусский портал Onliner со ссылкой на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По ее словам, Тихановская, которая возвращается к работе в офисе, чувствует себя хорошо. Красулин добавила, что после декабрьского визита в Испанию бывшая кандидат в президенты Белоруссии находилась на самоизоляции.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что США продолжает курс на поддержку белорусской оппозиции.

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