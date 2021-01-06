Минск, , 22:11 — REGNUM Александр Лукашенко внёс изменения в указ №143 от 24 апреля «О поддержке экономики», продлив меры поддержки предприятий в условиях пандемии. Об этом 6 декабря проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

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Согласно новому указу наниматели смогут предоставлять работнику (с его согласия) отпуск для нахождения в режиме самоизоляции, а также объявлять простой без ограничения его общей продолжительности в течение календарного года. Они также смогут включать в рабочий год, за который предоставляется трудовой отпуск, время отпусков без сохранения зарплаты, предоставляемых по инициативе нанимателя, а также освобождать работника от труда в связи с его болезненным состоянием без сохранения зарплаты на срок до трёх дней суммарно.

В число наиболее пострадавших от пандемии предприятий включены прокатчики фильмов. Всем им продлеваются возможности предоставления льгот по налоговым платежам в местные бюджеты и арендной плате за земельные участки, моратория на увеличение базовой арендной величины, а также разрешения реализации безрецептурных лекарств через интернет. По согласованию с собственниками организации могут не проводить инвентаризации имущества.

«На первое полугодие 2021 года перенесен срок предоставления рассрочек погашения арендных платежей по отсрочкам, предоставленным во II и III кварталах 2020 года, а также предоставляются новые отсрочки в первом полугодии 2021 года с рассрочкой погашения обязательств до конца 2021 года», — сказано в официальном комментарии.

Напомним, в начале 2020 года Александр Лукашенко демонстративно отказывался принимать меры предосторожности в связи с распространением коронавируса, называя всеобщую обеспокоенность и карантинные меры «коронапсихозом». Умерших от COVID-19 он обвинял в беспечности и невнимании к своему здоровью, что ещё более усилило общественное недовольство. Апофеозом стало проведение весной 2020 года республиканского субботника и парада. Всё это сопровождалось раздачей советов об избавлении от коронавируса приёмом разбавленного спирта, вдыханием дыма от костра и тому подобного.

За расследование сокрытия истинных масштабов смертности от COVID-19 из Белоруссии по распоряжению Лукашенко были высланы российские журналисты. Летом он признался, что переболел «на ногах».