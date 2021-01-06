Вашингтон, , 22:07 — REGNUM Вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс заявил, что не имеет полномочий, чтобы отвергнуть итоги голосования коллегии выборщиков. Об этом говорится в распространенном Белым домом письме Пенса.

«Я решил, что моя клятва поддерживать и защищать Конституцию не позволяет мне в одностороннем порядке определять, какие голоса выборщиков следует подсчитывать, а какие нет», — говорится в его письме, направленном американским законодателям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пенс обладает необходимыми полномочиями, чтобы пересмотреть результаты выборов главы государства, отклонив голоса выборщиков от спорных штатов.

Однако источники американской газеты The New York Times заявили, что вице-президент США Майк Пенс якобы сообщил Трампу, что не располагает полномочиями для пересмотра итогов выборов. Якобы эту информацию вице-президент донес до главы государства во время совместного обеда.

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