Вашингтон, , 21:54 — REGNUM В Соединённых Штатах приостановили совместное заседание Сената и Палаты представителей Конгресса по утверждению итогов президентских выборов после возражений ряда законодателей от Республиканской партии. Трансляцию ведут в прямом эфире американские телеканалы.

Так, заседание было прервано спустя некоторое время после его начала. При оглашении результатов по штату Аризона член Палаты представителей республиканец Пол Госар заявил, что он и 60 его коллег подают совместное возражение.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США прошли в начале ноября 2020 года. Согласно официальным данным, победу одержал кандидат от демократов Джо Байден.

Однако действующий глава государства республиканец Дональд Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы демократами и победил он, а вовсе не Байден. При этом уже проголосовали выборщики, а 6 января должно состояться заседание обеих палат Конгресса, на котором победа Байдена должна быть утверждена.

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