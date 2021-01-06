Лондон, , 21:04 — REGNUM Ограничительные меры в отношении Крыма ослабили власти Великобритании. Об этом в среду, 6 января, говорится в обнародованном на сайте правительства Великобритании документе.

Согласно документу, торговым судам из Великобритании разрешили передавать транзитные платежи за проход через Керченский пролив, а также платить за услуги крымских портов.

Уточняется, что платить за портовые услуги ГУП «Крымские морские порты», а именно в Ялтинском торговом порту, Керченском рыбном порту и Евпаторийском торговом порту, теперь разрешается представителям британских судов. Запрет на оплату услуг, предоставляемых портовыми терминалами «Крымских морских портов» и «Госгидрографией» (филиал ГУП «Крымские морские порты»), также снимается.

Отмечается, что с 1 января 2021 года вступила в силу данная лицензия.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ ввел ЕС в 2014 году.

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