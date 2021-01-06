Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что на прошедших в Джорджии выборах в Сенат имели место фальсификации в пользу кандидатов от Демпартии. Об этом Трамп написал в своём Twitter.

«Эти негодяи играют с голосами (его однопартийца) Дэвида Пердью. Не хотел раньше об этом сообщать. У них столько бюллетеней, сколько требуется. Сфальсифицированные выборы», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Джорджия идёт борьба сразу за два места в верхней палате Конгресса США.

В настоящее время Республиканская партия, по итогам прошедших 3 ноября прошлого года всеобщих выборов, получила 50 мест в верхней палате Конгресса. У демократов, соответственно, 48 мест. Ещё один голос имеет вице-президент США.

Отметим, 3 ноября голосование в Джорджии не выявило явного победителя — ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. В связи с этим проводится второй тур выборов.