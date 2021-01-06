Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не признает своего поражения на выборах в США, которые прошли в ноябре 2020 года. Об этом в среду, 6 января, сообщил сам глава государства во время выступления перед десятками тысяч сторонников в Вашингтоне.

«Мы никогда не сдадимся, — заявил глава Белого дома. — Мы никогда не признаем поражения».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января президент США Дональд Трамп, выступая в Джорджии, призвал своих сторонников «не дать украсть победу».

Читайте также: Трамп вновь заявил о своей победе на выборах президента США