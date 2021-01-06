Белград, , 20:24 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 6 января направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину рождественские поздравления.

«Вас и всех православных христиан Российской Федерации я искреннее поздравляю с Рождеством, желаю Вам провести праздник в добром здравии, в мире и благоденствии. Пусть этот самый радостный праздник примирения, согласия и семейной гармонии все сердца наполнит любовью, а все дома — счастьем и процветанием», — процитировал телеканал РТС текст письма, которое Вучич направил Путину.

Вучич добавил, что его особенно радует то, что Сербия и Россия в непростые времена, которые переживает весь мир, сохранили крепкую дружбу.

«Я пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Вас за активную поддержку, которую Россия оказывает Сербии в деле защиты интересов сербского народа и Сербской православной церкви в Косово и Метохии (об интересах сербского государства в Косово в письме Вучича не упоминается — ИА REGNUM). Я Вам особо благодарен за Ваш личный вклад в довершение мозаики в Храме Святого Саввы (в Белграде) и теплые слова, которые Вы нам направили по этому поводу», — сообщил Вучич российскому коллеге.

Напомним, что в декабре в Белграде побывал с визитом глава российской дипломатии Сергей Лавров. Вместе с президентом Вучичем он посетил Храм Святого Саввы. Лавров также в очередной раз озвучил позицию официальной Москвы по Косово и Метохии, которая состоит в том, что решение данного вопроса можно искать только в рамках Резолюции 1244 СБ ООН.