Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демпартии Джо Байден поздравил своего однопартийца Рафаэля Уорнока с победой во втором туре выборов в Сенат Конгресса США в штате Джорджия. Об этом 6 января сообщается на сайте команды Байдена.

«Я поздравляю проповедника Уорнока с грандиозной победой, которую он одержал, и я надеюсь, что по итогам подсчета голосов Джон Оссофф (кандидат от Демпартии) также выйдет победителем», — заявил Байден.

Он также выразил признательность властям штата и избирателям, которые приняли активное участие в голосовании во втором туре выборов в Сенат.

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Джорджия идёт борьба сразу за два места в верхней палате Конгресса США.

В настоящее время Республиканская партия по итогам прошедших 3 ноября прошлого года всеобщих выборов получила 50 мест в верхней палате Конгресса. У демократов, соответственно, 48 мест. Ещё один голос имеет вице-президент США.

Отметим, 3 ноября голосование в Джорджии не выявило явного победителя — ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. В связи с этим проводится второй тур выборов.