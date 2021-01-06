Приштина, , 20:14 — REGNUM Депутаты парламента сепаратистского Косово 5 декабря поддержали законопроект об отправке контингента Сил безопасности Косово в заграничные военные миротворческие миссии в составе Национальной гвардии американского штата Айова.

«Таким образом осуществится многолетняя мечта многих поколений», — процитировал телеканал РТС слова косовского премьер-министра в отставке Авдуллаха Хоти, призвавшего депутатов проголосовать за проект закона об участии косовских сил безопасности в заграничных военных миссиях.

Напомним, что ранее правительство сепаратистского Косово подписало с посольством США меморандум об участии Сил безопасности Косово в миротворческих миссиях совместно с Национальной гвардией штата Айова.