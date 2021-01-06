Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал вице-президента Майкла Пенса проявить «исключительное мужество» и пересмотреть на совместном заседании обеих палат конгресса результаты выборов главы государства. Об этом Трамп написал в своём Twitter.

По его словам, американские жители хотят изменить голоса выборщиков, которые, «как они теперь знают, были получены на основе нарушений и фальсификаций».

«Всё, что необходимо сделать Майклу Пенсу, — вернуть обратно штатам голоса, и одержим победу. Сделай это, Майкл, время проявить исключительное мужество», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что Пенс обладает необходимыми полномочиями, чтобы пересмотреть результаты выборов главы государства, отклонив голоса выборщиков от спорных штатов.

Однако ранее источники американской газеты The New York Times заявили, что вице-президент США Майк Пенс якобы сообщил Трампу, что не располагает полномочиями для пересмотра итогов выборов. Якобы эту информацию вице-президент донес до главы государства во время совместного обеда.

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