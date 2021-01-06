Анкара, , 19:45 — REGNUM Инвестиции в инфраструктуру и туризм в Албании намерены увеличить власти Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 6 января президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой.

«Мы (власти Турции — прим. ИА REGNUM) рассчитываем вывести наше экономическое сотрудничество на новый уровень», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также добавил, что в Албании будет построена больница при поддержке Турции.

Как передавало ИА REGNUM, 1 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после намаза в мечети Айя-София сообщил, что для всего человечества был сложным прошедший год.

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