Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Лидер демократического меньшинства в Сенате Соединённых Штатов Чак Шумер после подсчёта голосов второго тура выборов в штате Джорджия заявил о переходе большинства к демократам. Об этом 6 января сообщает The Washington Post.

«Сегодня ощущение нового дня. Впервые за шесть лет у демократов будет большинство в сенате Соединённых Штатов», — заявил Чак Шумер.

Он также выразил уверенность, что это будет «очень хорошо для американского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, в штате Джорджия идёт борьба сразу за два места в верхней палате Конгресса США. В случае, если республиканцы получат хотя бы один мандат, они останутся в большинстве в верхней палате законодательного органа страны. Демократам же для получения преимущества в верхней палате Конгресса необходимо получить оба мандата.

В настоящее время Республиканская партия, по итогам прошедших 3 ноября прошлого года всеобщих выборов, получила 50 мест в верхней палате Конгресса. У демократов, соответственно, 48 мест. Ещё один голос имеет вице-президент США.

Отметим, 3 ноября голосование в Джорджии не выявило явного победителя — ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. В связи с этим проводится второй тур выборов.

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