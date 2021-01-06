Берлин, , 19:12 — REGNUM Германия продолжает считать «Северный поток — 2» экономическим проектом, Берлин не приемлет экстерриториальные санкции США. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Северный поток — 2» — это экономический проект», — сказала она на брифинге, добавив, что отношение Берлина к строительству газопровода остаётся прежним.

Она также отметила, что позиция Германии по отношению к экстерриториальным санкциям США не менялась, ограничительные меры Берлин считает противоречащими международному праву.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» должен был быть завершен в конце 2019 года, однако американские санкции сорвали эти планы — западные подрядные компании в страхе бежали со стройплощадки, опасаясь санкций со стороны США. России пришлось снаряжать собственные корабли для прокладки трубопровода, ими стали «Академик Черский» и «Фортуна».

«Академик Черский» почти месяц простоял на рейде Куршской косы недалеко от Калининграда. До этого он уже бывал в районе прокладки трубопровода.

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