Москва, , 18:13 — REGNUM К сотрудничеству с новым составом Национальной ассамблеи Венесуэлы (законодательный орган страны), который 5 января 2021 г. приступил к исполнению своих обязанностей, готовы в Москве. Об этом отмечается в распространенном 6 января комментарии официального представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой.

По ее словам, российская сторона поздравляет народ Венесуэлы с началом «важного этапа нормализации внутриполитической ситуации».

«Подтверждаем решимость (властей России — прим. ИА REGNUM) тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, ее народом и законными властями, — подчеркнула дипломат. — Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнерства».

Как передавало ИА REGNUM, 6 января официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что ЕС итоги парламентских выборов в Венесуэле не признаёт.

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