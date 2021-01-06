Лондон, , 18:01 — REGNUM Власти Великобритании, Германии и Франции призвали руководство Ирана прекратить обогащение урана до 20%. Об этом 6 января сообщили в МИД Соединенного Королевства.

В заявлении говорится, что власти трех стран обеспокоены тем, что Иран приступил к обогащению урана до 20% на подземном обогатительном предприятии в Фордо.

«Мы настоятельно призываем Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20%, вернуть свою программу по обогащению в предусмотренные СВПД рамки», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января президент Ирана Хасан Рухани распорядился начать обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.

Ранее представитель Госдепа США заявил журналистам, что обогащение урана до 20%, которое проводит Иран, является «ядерным шантажом».

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что обогащая уран до 20%, Иран отступает от выполнения СВПД, но первопричина таких отклонений — действия Соединённых Штатов.

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