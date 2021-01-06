Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Победителями из пандемии SARS-CoV-2, которая охватила весь мир, не должны выйти Российская Федерация и Китай. Об этом сообщила посол Великобритании в США Карен Пирс в интервью телеканалу Bloomberg.

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По ее мнению, для противостояния «стратегическим вызовам» со стороны Москвы и Пекина необходимо тесно сотрудничать Лондону и Вашингтону, пока мир будет восстанавливаться после пандемии.

Посол Великобритании в США отметила, что в такой сфере, как искусственный интеллект, правила будущего технологического развития может задать Китай, как это было, по ее мнению, с распространением ядерных технологий в 1950-х годах.

По словам дипломата, новые технологии необходимы для развития «открытого рынка».

Пирс добавила, что западным странам нужно «сделать все правильно, чтобы именно открытые общества преуспевали», так как серьезным вызовом является конкуренция со стороны Москвы и Пекина.