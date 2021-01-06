Брюссель, , 16:12 — REGNUM Европейский союз не признаёт итоги парламентских выборов в Венесуэле и продолжит поддерживать лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом 6 января официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Евросоюз не признаёт новый состав парламента Венесуэлы, мы продолжим поддерживать единственного законно избранного представителя Венесуэлы Хуана Гуаидо», — сказал Стано на брифинге.

Он добавил, что Брюссель продолжит поддерживать связь со всеми сторонами, «борющимися за возвращение демократии в Венесуэлу».

Как сообщало ИА REGNUM, альянс левых сил Венесуэлы «Большой патриотический полюс Симона Боливара», возглавляемый «Единой социалистической партией» действующего президента страны Николаса Мадуро, получил на выборах в парламент страны 91,34% голосов.

Отметим, представители оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо, которые контролируют парламент страны в настоящее время, призвали бойкотировать выборы. Ещё до подведения итогов голосования ими было объявлено, что явка на выборы составила менее 20%.