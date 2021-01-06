Тегеран, , 16:08 — REGNUM Иранское информационное агентство Akharin Khabarназвало новейшую российскую межконтинентальную баллистическую ракету РС-28 «Сармат» посланием Российской Федерации к кандидату в президенты США Джо Байдену.

В материале на сайте агентства сказано, что межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — это своего рода «послание» о текущих возможностях России и ее военных технологиях. Послание это прежде всего адресовано США и их сателлитам в Европе, а также ряду других стран.

«Так получилось, что оно совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне», — отмечается в статье.

Также авторы статьи информируют, что основная цель нового ракетного комплекса — это преодоление всех существующих на данный момент, а также перспективных систем противоракетной обороны. То есть речь идет о лишении потенциального противника всего потенциала ядерного сдерживания.

Такое оружие как «Сармат» необходимо только для применения в реальной ядерной войне, поэтому вполне очевидно его стратегическое назначение, а не тактическое.

Кроме того авторы статьи напоминают, что Россия ведет разработку других даже более перспективных видов вооружений. Это и сверхмощная ядерная торпеда с ядерной силовой установкой «Посейдон», боевой лазерный комплекс «Пересвет», баллистическая ракета «Кинжал» и другие.

В Иране считают, что совпадение по времени заявление об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат» и приход к власти новой администрации в Вашингтоне не является случайным.

Иранские авторы предполагают, что Москва таким образом хочет сделать Байдена сговорчивее в отношении подписания новых соглашений по вооружениям.