Киев, , 15:47 — REGNUM Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО, сообщает 6 января пресс-служба военного министерства.

В сообщении говорится, что это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов Альянса.

Сам Таран отметил, что таким образом начинается «евроатлантическая трансформация» существующей в ВСУ системы кадрового менеджмента, что является частью проекту концепции военной кадровой политики вооруженных сил Украины до 2025 года.

«Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту и офицеру», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре власти Украины заявили, что Киев готов увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО и направить к работе в структурах Альянса дополнительные силы — с целью получить в будущем статус полноправного члена.

В свою очередь, президент Зеленский заявил дипломатическому корпусу МИД, что Украина должна максимально использовать механизмы, предоставленные партнерством расширенных возможностей НАТО.