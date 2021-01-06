Париж, , 15:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о награждении лидера правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена Грузии Бидзину Иванишвили орденом Почетного легиона. Об этом 6 января сообщает грузинское «Общественное телевидение».

В документе о награждении Иванишвили указан, как бывший премьер-министр Грузии и основатель Международного благотворительного фонда. В указе не говорится за что грузинский политик был удостоен награды.

Напомним, Иванишвили ранее имел российское гражданство и вёл крупный бизнес в России. В 2011 году он заявил, что намерен участвовать в политической жизни Грузии и продал российские активы. В 2012 году созданная им партия «Грузинская мечта» победила на парламентских выборах, в результате чего был смещен режим, установленный тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. Партия остается правящей до сих пор.