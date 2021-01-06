Киев, , 15:54 — REGNUM В посольстве Соединенных Штатов Америки поздравили Православную Церковь Украины со второй годовщиной получения ею томоса об автокефалии. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой посольства США на Украине 6 января.

«Поздравляем Православную Церковь Украины со второй годовщиной получения томоса об автокефалии! Мы поддерживаем возможность для всех украинцев исповедовать религию в соответствии со своими убеждениями и без внешнего вмешательства», — отметили в дипломатическом представительстве США.

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Напомним, ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что позаботился о том, чтоб США «поддержали международное признание православной церкви Украины» и таким образом помог ее главе Епифанию избежать «российского влияния».

Томос об автокефалии (документ, подтверждающий церковную независимость) был предоставлен главе ПЦУ Епифанию 6 января 2019 года патриархом Константинопольским Варфоломеем. Этим документом патриарх Варфоломей легализовал существующий не одно десятилетие на Украине церковный раскол, вмешался на каноническую территорию Русской Православной Церкви, так как на Украине существует каноническая Украинская Православная Церковь, которая находится в каноническом общении с Русской Православной Церковью.

Итогом двухлетия с момента легализации украинского раскола стало то, что Православную Церковь Украины из пятнадцати поместных церквей кроме Константинополя «признали» — Элладская, Александрийская и Кипрская церкви. И как признался Помпео это произошло не без его усилий. Вместе с тем, вмешательство патриарха Варфоломея в украинский церковный вопрос внесло раскол в мировое православие, хотя сам он это отрицает.