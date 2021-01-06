Лондон, , 15:34 — REGNUM Суд в Лондоне отказал основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу в освобождении под залог на период рассмотрения апелляции американской прокуратуры, которая продолжает добиваться выдачи Ассанжа Соединенным Штатам Америки. Соответствующее решение вынесла сегодня, 6 января, на заседании Вестминстерского магистратского суда в Лондоне судья Ванесса Барайтсер.

Напомним, что накануне та же судья отказала властям США в экстрадиции Ассанжа, мотивируя это тем, что есть угроза его психическому здоровью. Отказ в экстрадиции стал неожиданностью, так как предполагалось, что британские власти все же выдадут Ассанжа США, где он сгниет в тюрьме.

Многие надеялись, что сегодня Ассанжу позволят выйти под залог, ведь в британской юрисдикции против него больше нет никаких обвинений, а тюремный срок за нарушение условий освобождения под залог (при этом под стражу тогда Ассанжа поместили по абсолютно сфабрикованным обвинениям, развалившимся в суде) в Великобритании он уже отсидел.

Но нет, судя Барайтсер заявила, что у нее есть основания полагать, что Ассанж попросту не явиться в суд на рассмотрение апелляции, поэтому она решила оставить его под стражей.