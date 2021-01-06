Киев, , 15:37 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации от коронавируса депутатов и топ-чиновников.

Об этом глава правительства заявил 6 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль заявил, что отдал соответствующее поручение минздраву и МВД Украины, и пообещал, что по завершении расследования сразу сообщит свою позицию.

Он также напомнил, что первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19.

«Я сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники», — заявил Шмыгаль, выразив уверенность, что «ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения».

Отметим, что ранее одно из ведущих изданий Украины «Обозреватель» сообщило, что некоторые народные депутаты Украины и высокопоставленные чиновники тайно вакцинировались от COVID-19, нелегально завезенной из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за две дозы препарата по 2,5 тысячи евро. По информации издания, среди тех, кто вакцинировался нелегально завезенной вакциной был в том числе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.