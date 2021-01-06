Киев, , 15:27 — REGNUM Достигнутая договоренность о производстве вакцины против коронавируса на Украине и информация о совместных клинических исследованиях вакцин AstraZeneca и «Спутник V» на территории страны получили широкую огласку и вызвали огромный интерес у мировых СМИ.

Соответствующий анализ корреспондент ИА REGNUM сделал сегодня, 6 января.

Первым об этом сообщило агентство Reuters, а позже — еще одно агентство Euronews и крупнейший новостной портал Yahoo, разместивший указанный материал на множестве языков, а также CNN IBN. Большой интерес данная информация вызвала в США и Канаде, в Европе об этом тоже написали множество ведущих СМИ. Стоит отметить, что информация обсуждается также в арабских медиа и в Индии. Такой интерес свидетельствует о том, что мировое сообщество серьезно относится к потенциалу российской вакцины «Спутник V».

Важно, что ряд СМИ и экспертов отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский, министр здравоохранения страны Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко, заявляющие, что Киев не будет покупать российскую вакцину, попали в капкан собственной политической заангажированности — «зависимые от своих заокеанских кураторов, они действуют в их интересах, а не в интересах украинских граждан». Хотя совершенно очевидно, подчеркивают мировые медиа, что власть, особенно во время пандемии, должна сделать все, чтобы прежде всего защитить украинцев, их жизнь и здоровье.

ИА REGNUM напоминает, что 8 декабря 2020 года в ходе встречи в Москве между председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым была достигнута договоренность о возможности производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине — на харьковском предприятии «Биолек». Представители российской стороны объявили о готовности заключить соглашение о трансфере технологии, а также о передаче сырья — клеточной линии для производства вакцины на Украине.

2 января 2021 года Виктор Медведчук заявил, что украинская фармкомпания «Биолек» подала в министерство здравоохранения Украины официальную заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для ее производства.

В свою очередь, Кирилл Дмитриев также сообщил, что они готовы начать совместные клинические исследования комбинации вакцины «Спутник V» и препарата англо-шведской компании AstraZeneca на территории Украины, производство вакцины на Украине и использовать возможность применения комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca.

Между тем, официальные власти Украины пока предпочитают игнорировать эту возможность, рассчитывая исключительно на «западных партнеров».