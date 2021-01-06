Новосибирск, , 15:27 — REGNUM В Новосибирской области более 2,6 тысячи пациентов с коронавирусом в настоящее время проходят лечение в специализированных стационарах. Их принимают 47 медучреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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В общей сложности в регионе развернуто более 4,7 тысячи коек для пациентов с ковид-инфекцией, из них занято чуть более 2650 коек.

«В настоящий момент мы видим стабилизацию ситуации с коронавирусом как в Новосибирске, так и в районах области. Отмечается снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией, а также количества обращений с респираторными заболеваниями, ОРВИ, подозрением на пневмонию, — прокомментировала заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. — Все медицинские службы в праздничные дни работают в режиме повышенной готовности. Несмотря на выходные, в ежедневном режиме работают поликлиники, неотложная служба, в усиленном режиме — скорая помощь. Стационары работают в круглосуточном режиме, отработана маршрутизация по всем профилям, включая маршрутизацию пациентов с подозрением на пневмонию и ковид».

Также в Новосибирской области, несмотря на праздничные дни, не прерывается вакцинация против коронавируса. В ближайшее время ожидаются новые поставки вакцины.