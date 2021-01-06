Киев, , 15:35 — REGNUM Официальный Киев и дальше продолжит требовать «вернуть» Украине икону, которая ранее была подарена председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову. Об этом 6 января в своем микроблоге в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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«Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина и далее требует возвращения иконы», — написал глава внешнеполитического ведомства Украины. Таким образом Кулеба прокомментировал заявление Додика о намерении публично вернуть икону ее прежним владельцам. А также, что украинская сторона по словам Додика не поднимала ранее вопрос об исчезновении иконы и даже на сегодняшний день украинская власть икону не ищет.

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Напомним, ранее в администрации Милорада Додика заявили, что подаренная Сергею Лаврову икона Святителя Николая Чудотворца к Украине никакого отношения не имеет.

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