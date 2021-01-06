Москва, , 14:47 — REGNUM Кандидаты в президенты США такие пожилые потому, что они сформировались до того, как монополия финансистов в американском образовании стала тотальной. Об этом 6 января на своем сайте написал экономист Михаил Хазин.

«Кандидаты в президенты США такие пожилые потому, что они сформировались до того, как монополия финансистов в американском образовании стала тотальной (то есть до 1974 года). Все более молодые выглядят с этой точки зрения как китайские болванчики: совершенно одинаково качают головами и говорят абсолютно одни и те же экономические высказывания. Которые, к слову, к современной реальности особого отношения уже не имеют, — написал Хазин. — Остаются только вопросы. Кто поднимется, чья карьера будет разрушена, кто сядет в тюрьму. Ну и когда начнётся обвал, завтра или послезавтра. С нашей точки зрения, это не очень актуально. Все это выглядит как спектакль. Ну или, точнее, спортивный матч».

При этом, как пояснил Хазин, независимо от результата проигрывает народ, проживающий в США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее он оценил перспективы глобальной экономической модели.