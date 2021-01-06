Кишинёв, , 14:21 — REGNUM Извинения перед семьями, воспитывающими детей, страдающих аутизмом, принес депутат от Партии социалистов Молдавии Василе Боля. Соответствующий пост политик опубликовал 6 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте также: Макрон в Париже открыл кафе, где работают люди с аутизмом

Напомним, ранее местные средства массовой информации обратили внимание на публикацию политика в социальной сети, где он прокомментировал обращение депутатов партии «Действие и солидарность» в Конституционный суд с просьбой разъяснить потенциальную возможность распустить парламент голосами 67 депутатов. Комментируя обращение депутатов в Конституционный суд Боля якобы назвал их обращение «выдумкой аутистов». Это, в частности, как отмечает NewsMaker, вызвало критику депутата представителями ассоциации «SOS Autism».

Читайте также: В Швеции разработали новый метод ранней диагностики аутизма

Принося извинения в связи с ранее сказанным, депутат написал, что полностью «разделяет боль семей», воспитывающих детей, страдающих аутизмом.

«Я лично знаю подобные случаи и полностью понимаю, через что проходят родители», — добавил он.

Он также выразил сожаление ввиду того, что его слова «были искажены». Подводя итог сказанному, Боля отметил, что «те, кто обратился в Конституционный суд с вопросом о самороспуске парламента, пытаются заново изобрести Конституцию».

Читайте ранее в этом сюжете: Социалисты Молдавии призвали Санду распустить парламент