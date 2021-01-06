Кишинёв, 6 января 2021, 14:21 — REGNUM Извинения перед семьями, воспитывающими детей, страдающих аутизмом, принес депутат от Партии социалистов Молдавии Василе Боля. Соответствующий пост политик опубликовал 6 января на своей странице в социальной сети Facebook.
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Напомним, ранее местные средства массовой информации обратили внимание на публикацию политика в социальной сети, где он прокомментировал обращение депутатов партии «Действие и солидарность» в Конституционный суд с просьбой разъяснить потенциальную возможность распустить парламент голосами 67 депутатов. Комментируя обращение депутатов в Конституционный суд Боля якобы назвал их обращение «выдумкой аутистов». Это, в частности, как отмечает NewsMaker, вызвало критику депутата представителями ассоциации «SOS Autism».
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Принося извинения в связи с ранее сказанным, депутат написал, что полностью «разделяет боль семей», воспитывающих детей, страдающих аутизмом.
Он также выразил сожаление ввиду того, что его слова «были искажены». Подводя итог сказанному, Боля отметил, что «те, кто обратился в Конституционный суд с вопросом о самороспуске парламента, пытаются заново изобрести Конституцию».
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