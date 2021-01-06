6 января 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 15:26 — REGNUM Опубликовав в ИА REGNUM реплику о «подтверждении» принадлежности южных Курил Японии «картой флоры» этих российских островов, не думал, что эта полукурьезная тема получит вполне серьезное продолжение. Но, по поступающим сообщениям целого ряда центральных японских СМИ, оказывается, проект составления такой карты с использованием новейших спутников и другой космической аппаратуры получил на днях государственное финансирование. А новость о нем не только размещена в газетах, но и в сопровождении видеоряда (показан облет неизвестными самолетами российских островов) дана на сайтах популярных телеканалов «Асахи ТВ» и «Нагоя ТВ».

Министр охраны окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми Иван Шилов © ИА REGNUM

Идею таким образом оповестить мир о «принадлежности северных территорий Японии» выдвинул молодой министр охраны окружающей среды, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми — Синдзиро Коидзуми, которого иногда включают в список кандидатов на пост премьер-министра Страны восходящего солнца. Являясь инициатором программы составления карты флоры «северных островов», он неоднократно публично заявлял: «Нам удалось составить карты растительности островов Такэсима и Сэнкаку (первые принадлежат Республике Корея, но оспариваются правительством Японии, вторые же находятся под контролем Токио, но оспариваются Пекином — А.К.), а вот по северным островам (Курильским — А.К.) ничего не получается. Как такое может быть? Это же вопрос государственного престижа и национального достоинства?!»

И вот работы по составлению «электронного гербария» утверждены в бюджете страны. Газета «Иомиури симбун» сообщает, что за невозможностью работы на месте будут использованы спутники, на что в правительственном бюджете на новый финансовый год (начинается 1 апреля) предусмотрены расходы на составление первой в истории карты растительности «северных территорий». Работы должны продлиться около года и завершиться предположительно в марте 2022 года. Основу карты составят снимки с новейших японских космических спутников. Они будут дополнены материалами других японских частных, а также зарубежных источников.

Вообще-то, карты растительности принадлежащих Японии островов составляются на регулярной основе раз в 10 лет. Отвечает за эту работу министерство охраны окружающей среды. Такие карты сопровождаются «экологическими оценками» и используются для прогнозирования возможного влияния на природную среду от различных видов «индустриального воздействия», например строек, работы предприятий, разработок полезных ископаемых и т. п. Также они применяются для оценки пожароопасности естественной растительности, в разработке природоохранных мероприятий и программ по защите и сохранению животного мира.

Курильские острова Peter flickr

Однако в случае с Курилами цели совершенно иные — сугубо политические. Японское правительство открыто заявляет, что подготовка «карты флоры северных территорий» должна стать одним из важных звеньев утверждения Японией своего суверенитета над этими островами. Как отмечается в СМИ, по расчетам Токио, это мероприятие послужит целям доведения до международной общественности «сильного месседжа» о незыблемой принадлежности «северных территорий» Японии.

Газеты «Иомиури симбун» и «SankeiBiz» сообщают, что на данном этапе предусматривается создание карт масштабом 1:200 000. В то же время с дальнейшим развитием космических возможностей Японии и с помощью компаний из космической отрасли в перспективе станет возможным и составление значительно более подробной карты «северных островов» масштаба 1:25 000 (это обычный масштаб готовящихся в Японии карт растительности).

Однако японские читатели идею использования «электронных гербариев» встретили довольно скептически, выражая большое сомнение по поводу расчетов таким способом приблизить «возвращение северных территорий».

Комментарии японских читателей:

Hos Никому этот «электронный гербарий», конечно, не нужен. Хотя может и пригодится в дальнейшем для разведки полезных ископаемых!

Hkm Да нереально нам получить 4 острова! Вернуть хотя бы два!

Isl А если съемки осуществить с помощью дешевого дрона? Правда, собьют, наверное!

Sei И это японская земля? Вот если бы Япония получила какие-то территории по результатам войны, она их отдала бы? Думаю, что не отдала бы! К тому же теперь на этих островах не живет ни один японец! Нужно смотреть правде в лицо: сколько бы мы эти острова ни требовали, они к нам не вернутся!

u_k Пока Путин у власти, острова к нам не вернутся! С Россией отношения нужно разорвать!

Hak Тогда уж делайте карту всех островов Тисима (Курильских), вплоть до самого северного Сюмусю (Шумшу).

h13 Надо обязательно исследовать эти острова, высадившись на них. А до этого в ООН объявить их японской территорией!

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии замыслили бороться за «северные территории» с помощью… гербариев