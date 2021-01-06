Москва, , 13:48 — REGNUM Предвыборные коллизии в США практически не отразились на макроэкономических тенденциях. Об этом 6 января заявил на своем сайте экономист Михаил Хазин в статье «Финишная прямая к мировому кризису, или сколько стоит свобода»

«Сегодня в США выборщики выбирают нового президента страны. Вроде бы важное событие, но в реальности оно совершенно не принципиально в стратегическом контексте, — написал Хазин. — Предвыборные коллизии практически не отразились на макроэкономических тенденциях. Как будет развиваться экономика США? Где будет формироваться новая экономическая политика США? Почему те программы, которые высказывают кандидаты (оба!), приведут к успеху? Собственно, исследования Фонда Хазина как раз показывают, что вопрос стоит несколько иначе, а именно, будет ли спад управляемым или нет, но вовсе не о том, каким будет восстановление экономики и величия США. Но объяснить это сегодня политическим элитам в США невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп опроверг сведения газеты The New York Times об отсутствии полномочий у вице-президента страны Майка Пенса повлиять на итоги президентских выборов.