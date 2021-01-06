Минск, , 13:43 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал президента Российской Федерации Владимира Путина своим другом. Об этом Лукашенко заявил в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде. Фрагмент телепередачи журналистка выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

Лукашенко заявил, что он считает российского лидера Владимира Путина своим другом.

«Да, я его считаю своим другом», — сказал президент Белоруссии.

Также Лукашенко отметил, что подобных чувств он не испытывает к руководителю Украины Владимиру Зеленскому.

«Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался», — сказал Лукашенко.

Напомним, что Лукашенко за свою долгую политическую карьеру хорошо известен постоянными внешнеполитическими маневрами. Он пытается одновременно договариваться и с Российской Федерацией, и странами Евросоюза, и с Соединенными Штатами Америки.