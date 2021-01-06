Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Члены неправительственной организации (НПО) «Единая молодежь Грузии» 6 января вышли на акцию протеста возле села Джонети в месте планируемого строительства Намохванской ГЭС в крае Имеретия. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Протестующие рассказали журналистам, что выражают солидарность с местными жителями, которые проводят непрекращающуюся акцию протеста 73 дня. Активисты считают, что постройка ГЭС несет угрозу окружающей среде и населению. Члены НПО пригрозили властям, если те не остановят строительство, постоянным протестами.

Стоит отметить, что местные жители, протестующие против возведения ГЭС, установили палатки. Они периодически преграждают дорогу, чтобы мешать строительной технике работать. Новый год протестующие также встретили в палатках.